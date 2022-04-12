Актер Милош Бикович официально стал гражданином РФ

Милош Бикович, российский и сербский актер, рассказал в интервью Ирине Шихман, как он получил Российское гражданство, пишет krasnoyarsktut.ru. Мне позвонили из администрации президента и спросили — как я смотрю на то, чтобы стать гражданином России. Хочу сказать, что в этой стране я живу уже 10 лет, активно работаю. Я с удовольствием принял предложение, пишут СМИ.

Бикович добавил, что давно хочет получить российское гражданство. Актер заявил, что его действия не связаны с политикой. Милош стал гражданином России в феврале 2021 года, пишут СМИ.