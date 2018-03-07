Актер Сергей Безруков посетил Краснодарский университет МВД

Народный артист России провел творческую встречу в стенах вуза. Он рассказал о своих ролях и службе в театре курсантам и офицерам.

Актер пожелал будущим полицейским быть профессионалами в своей непростой работе. Накануне 8 Марта знаменитый гость поздравил всех кубанских женщин. По мнению Безрукова, им нужно уделять внимание каждый день.

«А 8 марта нужно быть особенно вежливыми, особенно учтивыми, особенно любящими. Хотя любящими надо быть всегда. Дорогие женщины, любви вам. Весны в душе. А весна в душе — это любовь. Поэтому огромной любви вам, настоящей, преданной», — сказал Сергей Безруков.

В конце встречи актер исполнил стихи Сергея Есенина, спел несколько песен Владимира Высоцкого, а затем ответил на вопросы из зала. Курсантов университета МВД в первую очередь интересовало то, как Сергей Безруков решил стать артистом.

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