Актер Стивен Сигал: моя задача — снять напряжение между Россией и США

Хедлайнер форума «Дело за малым», который проходит в Краснодаре, 19 октября рассказал о своих планах сотрудничества с Кубанью.

«Я думаю, что как раз сейчас, ровно в этот момент времени, отношения между Россией и США переживают не самый лучший период. Действительно, есть определенная напряженность. Поэтому я вижу своей главной задачей именно ту деятельность, которая направлена на то, чтобы снять это напряжение и сделать эти отношения более комфортными для всех», — заявил актер.

Он отметил, что готов вести бизнес в Краснодарском крае, и может быть полезен здесь.

«Все свои мысли и идеи я доносил во время публичных выступлений, которые видели участники форума «Дело за малым». Направления варьируются от мотивации до конкретных предложений, чем я могу заниматься в регионе, в какой бизнес могу быть вовлечен», — сказал Стивен Сигал.

Также Сигал рассказал о том, за что любит Краснодар и Сочи. По его словам, Кубань напоминает старую Калифорнию. Гость форума пояснил, что хотел познакомиться с губернатором Кубани лично, — это и послужило одной из причин, по которой он принял приглашение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», актер Стивен Сигал прибыл в Краснодар для участия в форуме «Дело за малым», мероприятие проходит 18-19 октября в выставочном центре «Экспоград Юг».

Сигал проведет в Краснодаре автограф-сессию. Он встретится со своими поклонниками 19 октября в кинотеатре «Монитор Красная Площадь».

Фоторепортаж с прибытия Стивена Сигала в Краснодар смотрите здесь.

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