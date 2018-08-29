Актер Стивен Сигал откроет в России школу айкидо

Сигал планирует открыть школу под своим брендом Ten Shin, что в переводе означает «Небесная душа».

Актер 24 августа подал заявку на регистрацию бренда в России в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Под этим названием с 1974 года работают школы на Западе.

«Поскольку он [Сигал] живет в России и является гражданином этой страны, актер хочет, чтобы этот бренд тоже перекочевал в РФ, чтобы он спокойно мог им пользоваться», — сказал его представитель.

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года, затем его назначили спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям.

В новом качестве Сигал будет способствовать реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, пишут «Известия».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник