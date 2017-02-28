Актера Николая Караченцова госпитализировали после ДТП

Актера Николая Караченцова 27 февраля госпитализировали с травмами головы после ДТП в Щелковском районе Подмосковья.

Около 19:30 в окрестностях поселка Загорянского произошло столкновение автомобилей Toyota и «газель». Пассажиров иномарки доставили в ближайшую клинику. Женщинам, находившимся в одной машине с Караченцовым, госпитализация не потребовалась. У актера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

«ДТП произошло в районе Лосиного Острова, там у родителей находится дача. Николай Петрович был госпитализирован в одну из ближайших подмосковных больниц. Пока никаких других деталей нет, трудно что-то сказать», — сообщил сын актера Андрей Караченцов.

По факту случившегося проводится проверка.

Николаю Караченцову 72 года. В ночь на 28 февраля 2005 года он попал в ДТП в Москве и получил серьезную черепно-мозговую травму. Карьера актера после происшествия завершилась, сообщает «Интерфакс».

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