Актера Сергея Шеховцова похоронят на Кубани

Артист скончался на 57-м году жизни 30 июля. Во время прогулки с собакой у него остановилось сердце.

Прощание с Сергеем Шеховцовым состоится 31 июля на Другой сцене Московского театра «Современник» в 16:00. Его похоронят на родине — в станице Спокойной Отрадненского района, сообщает пресс-служба театра.

Актер начинал карьеру в «Современнике-2» после окончания Школы-студии МХТ. Потом долгие годы сотрудничал с «Современником», играл в спектаклях «ГенАцид. Деревенский анекдот», «Не становись чужим».

Шеховцов снимался в сериалах «Динозавр», «Кровавая барыня», «Жизнь и судьба», «Однажды в Ростове», «Маросейка, 12», «Дальнобойщики».

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