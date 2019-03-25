Активисты ОНФ передали главе Адыгеи пакет общественных инициатив

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с активистами регионального отделения ОНФ: руководителем регионального исполнительного комитета ОНФ Юрием Гороховым, сопредседателями регионального штаба Эдуардом Цеевым, Александром Колесниковым, Ириной Ефимовой.

Обсуждалась реализация в регионе общественных инициатив и перспективы дальнейшего взаимодействия. Участие в беседе приняли руководитель администрации главы Адыгеи и кабинета министров Адыгеи Мурат Тхакушинов, министр труда и социального развития республики Джанбеч Мирза, министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев, министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков, первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Рамазан Ляфишев.

Глава Адыгеи поблагодарил активистов ОНФ за эффективную работу, позволившую снять много социально значимых вопросов, и выразил уверенность, что сложившееся плодотворное сотрудничество продолжится на достигнутом высоком уровне.

«Мы готовы к взаимодействию для решения тех проблемных вопросов, с которыми к вам приходят граждане. Авторитет ОНФ у жителей республики очень высок, и, отзываясь на предложения общественников, мы решаем главную задачу власти — повышение качества жизни населения», — сказал Мурат Кумпилов.

В свою очередь активисты поблагодарили Главу республики за успешную реализацию общественных инициатив, которые были представлены руководителю региона год назад по итогам региональной конференции Общероссийского народного фронта. К настоящему времени все намеченные задачи были решены, в стадии проработки находится лишь одно из предложений — создание футбольной площадки на территории республиканской школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения.

В рамках встречи руководители регионального отделения ОНФ передали главе Адыгеи пакет новых инициатив, касающихся совершенствования деятельности в сфере образования, здравоохранения, безопасности дорожного движения, жилищно-коммунальных услуг, формирования доступной среды для людей с ОВЗ и создания комфортной городской среды.

Мурат Кумпилов заявил, что все поступившие предложения будут переданы на исполнение в профильные министерства. Их реализация будет поставлена на особый контроль.