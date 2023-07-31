Активы российского миллиардера арестованы в Чехии

Правительство Чехии российского миллиардера Владимира Заблокировало банковские счета ряда компаний, принадлежащих Евтушенкову, а также заморозило его активы на сумму 100 млн чешских крон (4,16 млн евро). Об этом сообщает Чешское телевидение (Česká televize) в воскресенье, 30 июля.

По данным телеканала, среди арестованных активов бизнесмена находится пятизвездочный отель Savoy Westend в Карловых Варах. Переписку вела Департамент финансового анализа Чехии.

В настоящее время отель работает в ограниченном режиме. По словам руководства гостиницы, сотрудники рискуют потерять работу.

Имущество Евтушенкова в Карловых Варах оценивается более чем в 500 миллионов чешских крон (20,8 миллиона евро).

28 июня Чехия внесла в санкционный список российского бизнесмена Владимира Евтушенкова и его сына Феликса, сообщает Чешское радио. Предпринимателю и его сыну был запрещен въезд в страну, а также осуществление финансовых операций через чешские структуры, а также издан приказ о замораживании его активов.