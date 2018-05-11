Актриса Ирина Горбачева потанцует на улицах Краснодара и Сочи

К артистке может присоединиться любой желающий.

«Я предлагаю вам бросить вызов своим комплексам, неуверенности в себе, смущению. Вызов, который вы должны принять, чтобы стать свободным. Проект «Я Танцую По Москве» я называю танцевальной терапией. Танец — это движение тела в частотах музыки. Танец — это выход эмоций, энергии через тело. Это взаимодействие с людьми и импровизация, которая происходит здесь и сейчас. Это раскрепощение тела и сознания. Мы чувствуем музыку, «отключаем голову» и становимся самими собой», — поясняет Ирина Горбачева.

В Краснодаре танцевать на улицах будут 31 мая, в Сочи — 2 июня. Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Ирина Горбачева — российская актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Аритмия» и «Тренер».

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