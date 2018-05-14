Актриса Ирина Скобцева получит почетную награду на открытии «Кинотавра» в Сочи

Артистку отметят за «трепетность таланта и чарующую женственность».

Об этом сообщается в аккаунте смотра в Instagram. Церемония открытия кинофестиваля пройдет 2 июня.

Ирина Скобцева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Наиболее известные кинороли сыграла в картинах «Сережа», «Зигзаг удачи», «Война и мир». С 1970 года вместе с супругом Сергеем Бондарчуком вела актерскую мастерскую во ВГИКе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Кинотавр-2018» откроет фильм Кирилла Серебренникова «Лето». На фестивале впервые проведут конкурс дебютного кино.

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