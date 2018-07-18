Акваторию Черного моря будет патрулировать новый сторожевой корабль «Балаклава»

Церемония спуска на воду пограничного сторожевого корабля состоялась 17 июля в Ярославле на территории судостроительного завода.

По традиции о борт судна разбили бутылку шампанского.

Корабль предназначен для несения службы в составе береговой охраны Крымского управления Пограничной службы ФСБ России.

После проведения необходимых работ корабль отправят на базу в Севастополь для достройки, проведения государственных испытаний и передачи заказчику, сообщается на сайте завода.

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