Алана Мамаева опровергла информацию о разводе с футболистом «Краснодара»

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева опровергла информацию о намерении развестись.

Ранее СМИ сообщили о том, что после произошедших в Москве драк с участием Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина супруга футболиста подала на развод. Алана Мамаева говорила, что игроки были пьяными.

«Я не подавала на развод!» — цитирует жену игрока Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Мамаева заявляла о возможном разводе с футболистом «Краснодара»: 28 сентября она выложила фото с детьми на своей странице в Instagram и написала, что «присоединяется к отряду одиноких мам». Однако позже, по ее словам, супруги уладили отношения.

Игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело.

Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Футбольный клуб «Краснодар» 8 октября выступил с заявлением по поводу драки в московском кафе, одним из участников которой, по сообщениям СМИ, являлся полузащитник «быков» Павел Мамаев. В клубе подчеркнули, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

ФК «Краснодар» заявил, что намерен разорвать контракт с Мамаевым после драк в Москве.

По факту еще одной драки в Москве с участием Мамаева и Кокорина возбудили дело. СМИ сообщили, что футболистов задержали.

ФК «Краснодар» подал в РФС заявление о расторжении контракта с Мамаевым.

Ранее Павел Мамаев и Александр Кокорин уже попадали в скандальную ситуацию — из-за вечеринки в Монако после вылета сборной России с Евро-2016. Футболисты отдыхали в одном из клубов в Монте-Карло. Во время вечеринки они курили кальян и угощали всех присутствующих шампанским, на которое потратили 250 тыс. евро.

Штраф игрока ФК «Краснодар» Мамаева за вечеринку в Монако пошел на лечение ребенка.

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