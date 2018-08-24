Александр Брод: большое количество самовыдвиженцев — показатель зрелости гражданского общества на Кубани

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод рассказал о предвыборной кампании в Краснодарском крае.

«Несмотря на то, что в Краснодарском крае 9 сентября все выборы муниципальные, они также важны, потому что охватывают территории с около полумиллионом жителей, проблемы которых будут решать как раз избранные в этот день главы поселений и депутаты», — сказал Брод.

На 188 муниципальных мандатов в Краснодарском крае претендуют 553 человека или по три кандидата на место. Самой активной категорией оказались самовыдвиженцы — 203 кандидата.

По словам правозащитника, это важный показатель роста самосознания, зрелости гражданского общества в Краснодарском крае.

«Если раньше большинство активных жителей достаточно поверхностно были знакомы с избирательным законодательством и механизмом выдвижения, проведения самой кампании, сегодня они свободно подготавливают необходимые документы, ведут сбор подписей и саму агитационную кампанию. Они надеются на свои силы и не нуждаются в поддержке партий», — подчеркнул член Совета при президенте РФ.

Брод отметил, что сейчас многие политики не могут собрать нужное количество подписей муниципальных депутатов, «обвиняя в этом какие-то мифические силы».

«Но вот самый простой рецепт: участвуйте в муниципальных выборах, получайте мандаты и этим обеспечивайте прохождение своему будущему кандидату на выборы главы региона. Любое строительство, в том числе и партийное, начинается с низовых этажей», — сказал он.

Он добавил, что кампания в Краснодарском крае обещает быть деловой и пройти без серьезных нарушений, пишет «Обзор».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае 9 сентября пройдет 65 избирательных кампаний.

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