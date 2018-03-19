Александр Брод: впечатление иностранных наблюдателей о ходе голосования на Кубани позитивное

Выборы президента России прошли под наблюдением иностранных общественников. На Кубань приехали 17 представителей Германии, Франции, Латвии и других стран.

Они побывали на десятках избирательных участков. Делегация отметила высокий уровень работы российских коллег и организации процесса голосования.

«Мы имели возможность посетить участки, которые хотели, а не только те участки, на которые нас приглашали. Обычно приглашают на те участки, где все в порядке. А мы сами выбирали места голосования и остались довольны. Во всяком случае, мы считаем, что выборы прошли в демократической форме, и можем сказать, что это победа всего российского народа», — сказал генеральный секретарь ПАЧЭС Асаф Гаджиев.

«Общее впечатление иностранных гостей о ходе голосования было позитивным. Серьезных нарушений избирательного законодательства не наблюдалось. Активно проявил себя общественный штаб по наблюдению за выборами, в него вошли уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае, члены Общественной палаты края и коллеги из совета по правам человека при главе региона», — пояснил член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Общественники договорились продолжать сотрудничество и после президентских выборов, чтобы обмениваться опытом и учиться на ошибках друг друга. Но со своей задачей организаторы голосования справились отлично. Политологи отмечают масштабную работу штабов кандидатов на пост главы государства. Благодаря их сотрудникам, удалось привлечь внимание многих избирателей. Люди семьями шли на голосование.

«То, что голосование прошло именно так, говорит о четкой работе всех служб, всех общественных структур, которые были задействованы в организации и агитации за проведение голосования по всем нормам транспарентности и открытости», — отметил президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Политологи отмечают, что такие результаты особенно радуют в условиях сложной внешнеполитической обстановки.

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