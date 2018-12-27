Нового руководителя территории от имени губернатора Вениамина Кондратьева поздравил его первый заместитель Андрей Алексеенко.

Александр Кильганкин принес присягу и пообещал стоять на защите интересов населения, охранять права и свободы жителей муниципального образования. Он поблагодарил депутатов за оказанное доверие и пообещал активизировать работу в муниципалитете по всем направлениям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кильганкин родился 31 июля 1974 года в станице Саратовской. С 2007 года возглавлял администрацию Саратовского сельского округа Горячего Ключа.

В октябре 2018 года его назначили и. о. главы курорта. Его избрали главой Горячего Ключа 25 декабря.

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