Александр Палазов: «Кубань 24» — самая спортивная телекомпания края

В День физкультурника в различных районах края вручали значки ГТО. В Краснодаре тех, кто сдал нормативы, на торжественной церемонии награждал мэр города Евгений Первышов.

Готовы к труду и обороне и работники НТК. Не побоялись сдать нормативы и в итоге получили золотые значки 20 сотрудников телеканала «Кубань 24» и «Первого радио Кубани» во главе с директором Александром Палазовым.

«Для профессии журналиста это необходимо, потому что мы достаточно энергичные, устремленные и спортивные. Мы еще раз для себя подтвердили: «Кубань 24» — самая спортивная телекомпания Краснодарского края», — считает Александр Палазов.

«Хочу отметить, наряду со всеми активно участвуют и наши журналисты. «Кубань 24» показала один из лучших результатов, во главе с руководителем сотрудники получили золотые значки», — сказал Евгений Первышов.

Сдать нормативы может каждый житель Кубани. В этом году в Краснодарском крае значки ГТО получили около 100 тыс. человек.

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