Инаугурация состоялась 25 декабря на сессии Совета депутатов муниципалитета.

Нового руководителя от имени главы региона Вениамина Кондратьева поздравил вице-губернатор Анатолий Вороновский.

В мероприятии приняли участие депутаты, главы сельских поселений, представители духовенства, казачества и общественности.

Александр Шаповалов родился 25 декабря 1971 года. С 2010 по 2017 год занимал должность заместителя главы Белореченского городского поселения. Затем был назначен главой поселения. С октября 2018 года исполнял обязанности главы Белореченского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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