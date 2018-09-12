Александр Шишикин вступил в должность главы Гулькевичского района

На внеочередной сессии совета 23 из 26 присутствовавших депутатов проголосовали в поддержку его кандидатуры.

Александра Шишикина от имени губернатора Вениамина Кондратьева поздравила директор департамента внутренней политики краевой администрации Галина Москалева. Она подчеркнула, что целеустремленность и энергичность нового главы района должна стать залогом успешного развития и процветания муниципалитета.

После принятия присяги Александр Шишикин поблагодарил за оказанное доверие. Он отметил, что знает проблемы района и уже ведет работу по решению основных наболевших вопросов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Александр Шишикин родился 1 июня 1985 года. С 2007 года работал в администрации сельского поселения, затем станицы Кавказской. В марте 2011 года избран главой Мирского сельского поселения Кавказского района. В 2013 году стал заместителем главы Гулькевичского района, а с октября прошлого года — главой города Гулькевичи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 июня глава Гулькевичского района Виктор Кадькало сообщил о досрочном прекращении своих полномочий. Исполняющим обязанности главы района стал Александр Шишикин.

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