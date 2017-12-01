Александр Войтов покинул пост главы Темрюка

Отставку приняли на внеочередной сессии депутатов городского поселения.

Ранее Александр Войтов направил в адрес совета заявление с просьбой принять его отставку и досрочно прекратить полномочия. В работе сессии приняла участие замдиректора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Галина Москалева.

На совете приняли решение назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Темрюкского городского поселения. Он состоится 29 января.

До этого исполнять обязанности главы города будет Дмитрий Немудрый. Ранее он являлся заместителем главы Темрюкского городского поселения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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