Александр Вучич объявил, что уходит с поста главы Прогрессивной партии Сербии

Президент Сербии Александр Вучич объявил в воскресенье, что уходит с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии (ПСП), сообщает Politico.

На пресс-конференции В воскресенье Вучич объявил, что вскоре покинет пост лидера СПП, и пообещал объяснить свое решение на партийном митинге в Белграде 26 мая.

По словам президента Сербии, этот партийный съезд является самым важной в истории Сербии будет крупнейшая конвенция. Он также не исключил досрочных всеобщих выборов из-за массовых протестов. По его словам, голосование на парламентских выборах состоится не позднее сентября. По информации издания, это будут третьи выборы за четыре года.