Александр Жуков проведет олимпийский урок на фестивале молодежи в Сочи

Президент Олимпийского комитета России, член МОК Александр Жуков проведет урок на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в рамках проекта «Олимпийский патруль».

Встреча пройдет 16 октября в главном Медиацентре.

В мероприятии также примут участие трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин и двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Юмилка Руис (Куба). Участников фестиваля ждет дискуссия, фото- и автограф-сессии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Проект «Олимпийский патруль» рассказывает о ценностях олимпийского движения, он стартовал в 2014 году. Олимпийские уроки прошли уже в 24 регионах России и охватили порядка 45 тыс. участников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Александр Жуков 15 октября в Сочи выступил на первом Международном саммите молодых профессионалов в спорте.

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