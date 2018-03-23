Алексеенко: дела по самострою должны готовиться и передаваться в суд максимум за 15 дней

В Сочи под председательством первого замгубернатора Кубани Андрея Алексеенко прошло совещание по проблеме самостроев.

В таком формате комиссия впервые собралась в январе по инициативе заместителя полномочного представителя Президента РФ по ЮФО Владимира Гурбы и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Вопросов, в основном правового характера, очень много. И наша задача — с участием всех структур и ведомств выработать наиболее рациональный, четкий и эффективный механизм противодействия застройщикам-мошенникам», — заявил Андрей Алексеенко.

Он выразил уверенность в том, что поручения Президента, полномочного представителя и губернатора в скором времени будут выполнены в полном объеме.

Участники совещания рассмотрели вопрос взаимодействия муниципалитетов, Госстройнадзора, силовиков, судов и судебных приставов. Во время встречи выработали алгоритм, который позволит провести все необходимые проверки и передать делопо самострою в суд не более чем за 15 дней.

«Очень важно обращать внимание общественности на действия недобросовестных застройщиков. Мы должны добиться полного неприятия людьми любых взаимодействий по незаконным стройкам», — отметил первый заместитель губернатора.

С этой целью Общественной организации по защите прав дольщиков «Кубаньстройнадзор» было поручено вести мониторинг продаж жилья в самостроях в Интернете, а затем передавать все данные в прокуратуру и Роскомнадзор для дальнейшей блокировки сайтов — нарушителей. Также это коснется социальных сетей.

Кроме того, активисты «Кубаньстройнадзор» планируют пикетировать незаконные стройки при поддержке СМИ. Для этого будет запущена акция «Не покупайте у мошенников!».

«Необходимо как можно скорее провести первые сносы самостроев. Это сильно охладит пыл тех, кто сегодня пытается строить без разрешительной документации», — подчеркнул Андрей Алексеенко.

Как доложили замглавы края, суд уже выдал исполнительные листы на снос трех объектов. Всего же с начала этого года выявлено 36 самостроев. По 29 из них администрация Сочи подала иски в суд с требованием остановить строительство, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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