Алексеенко: Музыкальный микрорайон Краснодара требует внимания и благоустройства

Первый заместитель губернатора края Андрей Алексеенко 17 мая встретился с журналистами. Общение заявлялось как неформальное.

Представители СМИ спрашивали об экологической ситуации в регионе и о проблемах с обманутыми дольщиками. На данный момент краевые власти ведут переговоры с инвесторами, которые достроят дома.

Также Андрей Алексеенко отметил, что уделить внимание стоит и центру Краснодара. Первый вице-губернатор считает, что приводить в порядок следует те участки, где до сих пор отсутствуют коммуникации, а памятники архитектуры не должны оставаться жилыми.

Тема дорог тоже стала одной из центральных на встрече. Алексеенко отметил, что в связи с открытием Крымского моста движение на трассах края может осложниться, но все транспортные службы к этому готовы.

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