Алексеенко: новый закон позволит принимать оперативные решения по долгостроям

В Краснодаре обсудили проблемы долгостроев. Заседание межведомственной комиссии прошло 25 апреля. Его провел первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

На заседании обсудили вопросы оказания помощи гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. На встрече присутствовали представители правоохранительных и контролирующих структур, общественники и активисты инициативных групп.

Три проблемных дома, о которых говорили на заседании, находятся в Краснодаре, один — в Новороссийске. На всех объектах ведется работа, но эти сроки не устраивают жильцов. Они переживают, что многоэтажки не сдадут к обещанным датам. Андрей Алексеенко успокоил дольщиков и объяснил, что все дома находятся на контроле краевых властей. Также первый заместитель главы региона напомнил о важном законе, накануне принятом в ЗСК. Он поможет защитить права обманутых дольщиков и быстро найти инвестора для проблемного объекта.

«Этот закон дает возможности исполнительной власти муниципальных образований и субъектов принимать более оперативные и более кардинальные решения в отношении застройщиков для того, чтобы не создавать ситуацию, при которой дома являются долгостроями по нескольку лет. Теперь как муниципалитеты, так и субъекты могут принимать активные действия с момента завершения срока действия разрешения на строительство», — сказал Андрей Алексеенко.

Все решения, принятые на межведомственной комиссии, должны быть исполнены в кратчайшие сроки.

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