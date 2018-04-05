Алексеенко: пятиэтажка в Сочи не отвечала требованиям пожарной безопасности

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 5 апреля его первый заместитель Андрей Алексеенко с инспекцией посетил ЖК «Панорама-1» в Сочи, где 2 апреля произошел пожар.

По словам Андрея Алексеенко, проверка инцидента на улице Пятигорской показала, что объект не соответствовал требованиям пожарной безопасности, разрешение на строительство не выдавалось.

«Очевидно, что экспертиза была подложная, и суд ввели в заблуждение. Это может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Правоохранительные органы должны быть уведомлены администрацией Сочи обо всех нарушениях застройщиков», — подчеркнул первый вице-губернатор.

По данному факту ведется проверка в рамках статьи 307 УК РФ «Заведомо ложные показания эксперта, специалиста или ложный перевод».

На сегодняшний день идут работы по восстановлению дома на улице Пятигорской, уточнил Андрей Алексеенко.

«Застройщик взял на себя обязательства в течение двух месяцев восстановить этот объект в полном объеме с соблюдением правил и требований пожарной безопасности и в соответствии с проектным решением. МВД также работает над этим вопросом», — резюмировал первый замруководителя региона.

По его словам, застройщик также обязуется выплатить компенсации людям, чье имущество пострадало вследствие этого пожара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в доме на улице Пятигорской поступило 2 апреля в 17:43, в 19:38 ликвидировали открытое горение. Общая численность привлеченных к ликвидации — 137 человек и 38 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, из горящего здания эвакуировали 50 жильцов. Площадь пожара составила 500 кв. м. Пожарные 40 минут не могли подъехать к горящему дому в Сочи.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. С пострадавшими при пожаре в Сочи семьями будут работать индивидуально.

В Сочи проверят все многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию через суд. Горевшую в Сочи пятиэтажку узаконили на основании поддельного заключения.

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