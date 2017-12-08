Алексеенко: строительство тренировочных баз к ЧМ-2018 в Анапе завершим досрочно

Об этом первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко сообщил во время рабочего визита в Анапу.

Заместитель главы региона вместе с мэром Анапы Юрием Поляковым проинспектировал ход строительства тренировочных баз к чемпионату мира по футболу 2018 года в селе Витязево и станице Анапской.

На объектах уложили газоны, смонтировали систему полива, дренажную систему, начали строительство административно-бытовых корпусов и установку зрительских трибун.

В Витязево подрядчики доложили, что на объекте завершен монтаж теплотрассы, готовы сети водоснабжения и канализации. На следующей неделе планируют приступить к врезке водопровода и газопровода. В станице Анапской рабочие завершают строительство и подключение коммуникаций. Возводится основание под монтаж ограждения.

Андрей Алексеенко обсудил с подрядчиками вопросы рабочего процесса.

«Здесь вопрос престижа не только края, но и всей страны. Все эти объекты находятся под постоянным контролем, в том числе ход строительства контролирует технадзор. Я уверен, что работу выполним досрочно и с надлежащим качеством», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сдать объекты необходимо весной 2018 года. После ЧМ-2018 по футболу стадионы передадут спортивным школам курорта.

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