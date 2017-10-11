Алексеенко: вопросы обеспечения потребителей Кубани газом — в числе приоритетных

Первый заместитель губернатора региона Андрей Алексеенко провел рабочую встречу с представителями ПАО «Газпром». В совещании также приняли участие представители органов краевой и муниципальной власти, федеральных структур.

Обсуждались вопросы обеспечения газом Юго-Западных районов края, прежде всего, связанные с новым строительством объектов газотранспортной системы в таких муниципальных образованиях края, как город-курорт Анапа, Темрюкский и Крымский районы.

Работа по увеличению подачи газа потребителям Анапы и Темрюкского района ведется в три этапа. Первый уже завершен, второй предусматривает реконструкцию и строительство ряда газораспределительных станций, а третий — их закольцовку с существующей системой газоснабжения.

Алексеенко отметил, что муниципальным, краевым службам и ведомствам необходимо более плотно взаимодействовать для недопущения срыва сроков.

«От нас с вами жители ждут слаженной работы, которая позволит им использовать в своих бытовых нуждах голубое топливо. Вот тогда можно будет сказать, что все сработали на отлично», — сказал первый вице-губернатор.

На встрече отметили, что строительно-монтажные работы по реконструкции Единой системы газоснабжения в Юго-Западных районах края ведутся структурами ПАО «Газпром» в согласованные с администрацией региона сроки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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