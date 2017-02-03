Алексеенко: введение соцнормы на электроэнергии коснется не более 15% кубанцев

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко 3 февраля сообщил, что введение социальной нормы на потребление электроэнергии коснется не более 15% населения региона.

Такое заявление он сделал на заседании, в котором приняли участие представители профильных министерств региона, ресурсных организаций, управляющих компаний.

Алексеенко напомнил, что применение социальной нормы на потребление электроэнергии в крае введут только тогда, когда к новым расчетам будут готовы ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, органы местного самоуправления, социальной защиты населения, Пенсионный фонд и органы регистрационного учета.

«Пока актуальная база не будет создана, не будет налажено межведомственное взаимодействие, социальная норма на территории Краснодарского края введена не будет», — заявил вице-губернатор.

Он добавил, что для отдельных категорий граждан предусмотрят льготы, в первую очередь для многодетных семьей, пенсионеров, инвалидов.

«Введение нового правила на потребление электроэнергии коснется, по сути, не более 15% населения края. Столько жителей, по предварительным расчетам, потребляют электроэнергию выше социальной нормы», — цитирует Алексеенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», социальные нормы на электроэнергию в Краснодарском крае планируют ввести с 1 июля.

Подробнее о том, что такое социальная норма потребления электроэнергии, читайте здесь.

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