Алексеенко: закон о поддержке дольщиков привлек на Кубань инвесторов

В программе «Через край» куратор строительной отрасли региона, первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко рассказал о ситуации на долевом рынке края.

«Принятие краевого закона о поддержке участников долевого строительства уже позволило увеличить количество инвесторов, на сегодняшний день есть около 20 строительных компаний, которые участвуют в работе по завершению строительных объектов в Краснодарском крае», — заявил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко в эфире программы «Через край».

Он отметил, что ряд компаний также планирует подключиться к этой работе. Алексеенко подчеркнул, что принятием этого закона создали более высокую привлекательность для инвесторов, в Краснодарский край обратились многие застройщики из других регионов.

«Работа по отсеиванию тех, кто создает проблемы, давно ведется. Уже достаточно много руководителей так называемых компаний-застройщиков сейчас находятся под следствием, ведется расследование уголовных дел. Я уверен, что в перспективе мы такую категорию граждан как обманутые дольщики видеть не будем», — сказал Алексеенко.

Вице-губернатор напомнил, что к концу 2020 года поставлена задача завершить начатые объекты, находящиеся в категории проблемных.

«Я считаю, что темпы набрали достаточно динамичные. В этом году мы ввели ряд объектов, в следующем работа продолжится. В Краснодаре достроят как минимум девять домов. К концу следующего года мы уже будем иметь четкую перспективу решения этой проблемы в крае», — заключил заместитель главы региона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в апреле приняли закон о защите прав дольщиков. Изменения позволяют не только помочь быстрее вводить в эксплуатацию долгострои, но и не допускать появления новых. Теперь компании напрямую рискуют своим имуществом, если не выполнят обязательства перед дольщиками.

Полностью выпуск программы «Через край», посвященный долевому строительству, можно посмотреть здесь.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник