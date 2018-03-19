Алексей Черненко: кубанцы серьезно поддержали Путина

Избиратели на Кубани стали одними из самых активных в стране. Гражданский долг исполнили больше 3 млн жителей региона, это почти 80% электората. Такие данные озвучили 19 марта в краевом избиркоме.

Всю ночь в регионе обрабатывали бюллетени. До сих пор специалисты крайизбиркома получают данные с районов и вносят в общую таблицу. Самая свежая информация — у Татьяны Ивлевой. Она сейчас работет в эпицентре подсчета голосов.

— На этот час все протоколы избирательных комиссий обработаны на 100%. Однако итоги до сих пор носят статус предварительных. Официальными они станут, когда произойдет заседание спецкомиссии.

Председатель крайизбиркома Алексей Черненко рассказал, сколько процентов голосов набрал каждый кандидат и чем выборы на Кубани отличаются от картины по стране.

— Территориальные комиссии подвозят документы. Мы внимательно будем изучать их. По предварительной информации, которой мы располагаем, явка на территории края составила 77,87%. В сравнении со всероссийской это существенное превышение, около 10%. Что касается поддержки кандидатов, здесь лидирует Владимир Путин. Кубанцы серьезно поддержали этого кандидата. Официальные данные будут в открытом доступе.

Говорить же о процентном преодолении можно только в разрезе рейтинга кандидатов.

Активно голосовала вся Кубань. Не было скачков по истории голосования.

Голосование было легитимным, правильным. Кампания была беспрецедентной и по степени открытости, и по степени обучения, нововведений. Свыше 3 млн кубанцев приняли участие — это целый коллектив уверенных в будущем людей, — сообщил Алексей Черненко.

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