Алексей Данилов: Украинские войска могут поражать объекты противника на расстоянии до 1500 км

<img src="/wp-content/uploads/2023/09/a36cc0b006084dc690baeba72f0a05af.jpg" title="Оликсий Данилов: Украинские войска могут поражать объекты противника на расстоянии до 1500 км" alt="Оликсий Данилов: Украинские войска могут поражать 1500 км км может поражать цели противника на расстоянии до 1500 км». Украина разрабатывает оружие, способное поражать цели на территории России: «Это стало возможным благодаря двум украинским проектам – ракетной программе и программе беспилотников». объявил, что поразил цель с расстояния 700 километров.