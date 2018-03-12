Алексей Гуськов расскажет краснодарским студентам о секретах профессии актера

Творческая встреча состоится 13 марта в концертном зале Краснодарского государственного института культуры.

Российский актер театра и кино Алексей Гуськов проведет творческую встречу со студентами КГИК. Он поговорит с будущими актерами и режиссерами о секретах профессии, театре и кино, творчестве, а также ответит на интересующие вопросы. Начало в 15:00, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КГИК.

Алексей Гуськов — советский и российский актер театра и кино, продюсер, народный артист РФ. Родился в 1958 году. Является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года. Его фильмография насчитывает более 70 фильмов. Среди них — «Граница. Таежный роман», «Классик», «Мусорщик», « Турецкий гамбит», «Белая гвардия», «Тонкий лед».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник