Алексей Копайгородский встретился с вдовами героев СССР и России

О памяти защитников Родины, в том числе и о солдатах нового времени, говорили 20 февраля в краевой администрации.

Туда накануне Дня защитника Отечества пригласили вдов героев Советского Союза, России и полных кавалеров Ордена славы. О своих проблемах женщины рассказывали губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву еще в декабре. Глава региона поручил разобраться в каждой. Это — и приведение в порядок воинских могил, и помощь в ремонте квартир, и медицинское обслуживание, и земельные вопросы. За два месяца часть проблем решена. Остальные вопросы власти держат на контроле.

«Важно, чтобы сейчас на столах у глав муниципальных образований, где проживают наши уважаемые дамы, был всегда список, был телефон, конкретный адрес. Чтобы глава понимал, как выполняются работы, и изо дня в день заглядывал в этот список», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский.

На встрече обсудили патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о тех, кто, не жалея собственной жизни, защищал Отечество. В Краснодаре улицы в новых микрорайонах все чаще называют их именами. В столице региона вскоре должен появиться новый мемориальный комплекс, посвященный героям России. Его планируют установить в Рождественском парке.

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