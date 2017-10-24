Алексей Кудрин высоко оценил потенциал Краснодарского края

Председатель совета Центра стратегических разработок обсудил с губернатором Вениамином Кондратьевым перспективы социально-экономического развития Кубани.

Встреча прошла во время форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Глава Кубани отметил, что участие делегации края в этом мероприятии имеет особое значение. Экспертный совет позволит ведущим российским специалистам высказать свое мнение по поводу готовящейся стратегии социально-экономического развития Краснодарского края — 2030.

По словам Алексея Кудрина, Краснодарский край неслучайно сейчас находится в центре внимания.

«У Кубани хороший потенциал, который можно и дальше наращивать. Регион входит в десятку субъектов с развитием выше среднего, и есть все возможности, чтобы край стал одним из передовых в России. Шаги, которые необходимо сделать для этого, прописаны в стратегии, которую мы обсудим», — пояснил руководитель совета Центра стратегических разработок.

Кондратьев поблагодарил Кудрина за личное участие в разработке стратегии.

«Вы определили те точки, которые станут опорными. В этой работе необходимо правильное управленческое решение, позволяющее развивать здоровую, сильную экономику, которая и поможет краю быть в авангарде», — сказал глава края.

По его мнению, сейчас усилия сосредоточены на перезагрузке тех отраслей, которых раньше не было в крае или они были слабо развиты.

«Пришло время смотреть на Кубань не только как на житницу страны, хотя она, безусловно, такой и останется. В крае достаточно отраслей экономики, которые настало время выводить из тени», — пояснил Кондратьев.

Он подчеркнул, что флагманы кубанской экономики — это АПК, курорты, транспорт, но необходимо акцентировать внимание на промышленности, которая может быть очень активной.

«Мы думаем об увеличении объемов промпродукции как минимум в два раза — это отражено в стратегии. Есть еще ряд отраслей, которые станут точками роста. Их развитие в целом отразится на росте экономики и повышении качества жизни кубанцев», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации» начал свою работу 23 октября в Санкт-Петербурге. Делегация Кубани на форуме в Санкт-Петербурге представит проект стратегии развития региона.

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