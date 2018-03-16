«Альфа-Банк» выкупил недвижимость на Кубани за 38 млн рублей

Торги в рамках банкротства краснодарского ОАО «КДБ» прошли в марте.

Банк приобрел комплекс строений и право аренды земельного участка в бухте Инал Туапсинского района, карьер и чашу под намыв природного песка в станице Марьянской в Красноармейском районе за 38,2 млн рублей. При этом стартовая цена единого лота составляла 6,5 млн рублей.

Также в лот входит право требования краснодарской компании-банкрота «КДБ» к юридическим лицам в размере 518,7 млн рублей. В перечень должников ОАО «КДБ» входит 14 предприятий, пишет «Коммерсантъ».

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