Алиев и Пашинян встретились в Турции после инаугурации Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в Анкаре короткую встречу после церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе встречи лидеры двух стран договорились о продолжении переговоров о заключении межгосударственного мирного договора.

Телеканал Турции TRT1 сообщил, что Алиев и Пашинян обсудили двусторонние отношения между Баку и Ереваном в присутствии бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обсудил путь мира, а также объявил, что планирует провести встречу на следующей неделе (где именно). место не указано).

25 мая Армения и Азербайджан объявили об урегулировании территориального конфликта. Азербайджанская сторона предположила, что мирный договор с Арменией может быть подписан 1 июня в Кишиневе. Никол Пашинян сказал, что подписания мирного договора с Баку в данный момент не ожидается, поскольку азербайджанская сторона не ответила на очередные предложения армян. В то же время премьер-министр Армении допускает, что мирный договор будет заключен «в ближайшее время».