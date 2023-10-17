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Алиев назвал тему карабахского конфликта полностью закрытой

Даша 17.10.2023 В мире

Алиев назвал тему карабахского конфликта полностью закрытой

Президент Азербайджана Ильхом Алиев заявил, что тема карабахского конфликта окончательно закрыта. Об этом сообщает ТАСС.

“Тема карабахского конфликта полностью закрыта. Это большое счастье”, – сказал Алиев на встрече с общественностью Физулинского района Карабаха.

В ходе реализации программы «Великое возвращение» до завершения первого этапа развития (до конца 2026 года) в Физулинском районе будут проживать 22 000 человек, а в Карабахе и Восточном Зангезуре – 140 000 человек.

“Это минимальный показатель”, – сказал он. Алиев выразил уверенность, что к этому времени число людей, возвращающихся в Карабах и Восточный Зангезур, увеличится. “Потому что для этого, прежде всего, у нас достаточно сил и воли, принята и успешно реализуется программа “Великое возвращение”. Но главный фактор – это бывшие переселенцы, которые с нетерпением ждут этих дней”, – добавил он. Президент Азербайджана.

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