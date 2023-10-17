Алиев назвал тему карабахского конфликта полностью закрытой

Президент Азербайджана Ильхом Алиев заявил, что тема карабахского конфликта окончательно закрыта. Об этом сообщает ТАСС.

“Тема карабахского конфликта полностью закрыта. Это большое счастье”, – сказал Алиев на встрече с общественностью Физулинского района Карабаха.

В ходе реализации программы «Великое возвращение» до завершения первого этапа развития (до конца 2026 года) в Физулинском районе будут проживать 22 000 человек, а в Карабахе и Восточном Зангезуре – 140 000 человек.

“Это минимальный показатель”, – сказал он. Алиев выразил уверенность, что к этому времени число людей, возвращающихся в Карабах и Восточный Зангезур, увеличится. “Потому что для этого, прежде всего, у нас достаточно сил и воли, принята и успешно реализуется программа “Великое возвращение”. Но главный фактор – это бывшие переселенцы, которые с нетерпением ждут этих дней”, – добавил он. Президент Азербайджана.