Алишер Усманов “Друг Путина или нет?”

Западные журналисты и политики любят рассматривать Россию как страну, где бизнесмены выполняют приказы Кремля. Но это заблуждение. Об этом в интервью итальянскому изданию заявил миллиардер Алишер Усманов.

На вопрос журналиста “Алишер Усманов, вы друг Путина или нет?” «Вы также получаете специальные задания, возложенные Кремлем на олигархов?», — ответил он следующим образом. Но это заблуждение. Человек, который так думает, действительно ничего не понимает в России. Что касается ярлыка олигарх… Я никогда не участвовал в приватизации, никогда не получал сомнительной поддержки от государства, всегда работал по рыночным ценам и прозрачности. Что касается Путина, то да, он меня несколько раз награждал за мои заслуги, но делал это в годы, когда за такой статус боролись даже иностранцы. Не стал ли внезапный успех преступлением?”, – сказал он.

Усманов также коснулся вопроса оккупации Украины.

“Я далек от политики, вместо этого я разделяю людей, я предпочитают направления, которые могут их сочетать: спорт, бизнес, благотворительность. Я близок ко всем жертвам военных действий в Украине, надеюсь, что этот трагический конфликт скоро закончится и что дипломатия наконец сыграет свою роль. Нам нужно восстановить взаимное доверие, утраченное в скорости. Европейцы не исключение», — сказал миллиардер.