Алишер Усманов: санкции нанесли ущерб моей репутации

В интервью с итальянской газетой Corriere della Cera Алишер Усманов, российский миллиардер, родившийся в Узбекистане, сказал, что санкции нанесли ущерб его репутации, а также компаниям, их сотрудникам и десяткам тысяч людей, получающих выгоду от моих благотворительных и девелоперских проектов . Среди них есть больные, нуждающиеся и художники. Ущерб моей репутации виден: он огромен», — заявил бизнесмен

Отвечая на вопрос о «замороженном» имуществе в Италии, Усманов сказал, что расстроен тем, что Рим ввел против него санкции. Миллиардер добавил, что «друзья так себя не ведут».

«Но я понимаю, что политика есть политика. Я не забуду любовь к Италии, песни, которые пел в детстве, футболистов, даже мечтал фехтовать, как итальянцы», — поделился мыслями бизнесмен.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg. , По состоянию на 6 августа состояние Усманова оценивается в 18,6 млрд долларов.