Алия Юнусова заявила, что уйдет в отставку с должности детского омбудсмена

Алия Юнусова, представитель по правам детей Верховного Меджлиса (детский омбудсмен), объявила, что покидает свой пост.
“Исходя из сложившейся ситуации, представитель по правам детей Объявляю, что завершаю карьеру на этой должности”, – написала Юнусова на своей странице в Facebook. Что она имела в виду под «текущей ситуацией», она не пояснила.
Алия Юнусова поблагодарила президента Шавката Мирзиёева за особое внимание к правам и интересам ребенка, всестороннему развитию подрастающего поколения, материнству и защита детства.
“Я благодарен всем, кто сотрудничал, поддерживал, вносил свой вклад, доверял и работал с нами в формировании прочной системы обеспечения и защиты прав детей в соответствии с международными стандартами”
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Особую благодарность хотелось бы выразить руководителю представительства Детского фонда ЮНИСЕФ в Узбекистане Муниру Мамедзоде и его команде за поддержку и продвижение инициатив, направленных на интересы детей”, – сказал он в конце своего выступления. пост.
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Алия Юнусова работает на этой должности с февраля 2020 года.