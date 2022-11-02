Алкогольные бренды бегут из России: что теперь будут пить жители страны

auladin 02.11.2022 Экономика

Алкогольные бренды бегут из России: что теперь будут пить жители страны

Иностранные компании уходят, а российские — наращивают производство.

В России становится всё меньше импортного алкоголя — какие-то производители сбежали еще весной, а какие-то уходят сейчас, несмотря на экономические потери. Но, как говорится, «свято место пусто не бывает» и на месте ушедших из России компаний появляются новые.

Рестораны в РФ получили уведомление об остановке официальных поставок ликера Jagermeister. Цены на напиток уже поднимаются, но всё не так плохо. Фактически напиток вряд ли исчезнет из российского общепита — поставки можно наладить через третьи страны.

«Поставщики привезут продукцию бренда, это вопрос времени. Я не думаю, что бренд будет препятствовать попаданию продукции в Россию. Просто будут закупать через другую компанию в третьей стране», — рассказал ТАСС вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Алкогольные бренды бегут из России: что теперь будут пить жители страны

Помимо такой альтернативы есть и свои, российские. Например, заменить Jagermeister на другие ликеры на основе трав, такие как бальзамы «Бугульма», «Тайга», «Прикамский бальзам».

В конце июня крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум, британский Diageo plc сообщил о планах уйти из России в течение полугода. Основные торговые марки компании — это Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon’s.

Ранее объявили об уходе из России американская Brown-Forman (бренды Jack Daniel’s, Finlandia), чешский Budejovicky Budvar (бренды пива Budweiser, Budvar), британская Edrington (бренды виски Macallan, Highland Park, Glenrothes, Grouse blended) и другие.

Алкогольные бренды бегут из России: что теперь будут пить жители страны

Приостановила поставки пивная чешская компания Gambrinus, французская Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca, Ararat), на продажу выставлены активы Heineken (бренды Heineken, Amstel, Fosters).

В общем, список достаточно внушительный. В октябре уже появились сообщения, что в России заканчивается импортный алкоголь. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), представленность виски на полках снизилась на 50%, а шампанского — на 95%.

Алкогольные бренды бегут из России: что теперь будут пить жители страны

В то же время люди выпивать меньше не стали, просто перешли на российские (и не только) альтернативы. Тем более, что часто по качеству они не сильно уступают, а стоят дешевле.

Пиво заменили тем, что есть в России и тем, что пока можно ввезти. В магазинах появились новые бренды — например, пиво из Казахстана и Белоруссии. Также развивается местное крафтовое пивоварение. Большинство тех, кто предпочитал иностранные напитки, перешли на отечественные.

А вот продажи российских портвейнов в России резко выросли. С января по сентябрь в стране выпустили более 5,6 млн литров крепленых вин, в том числе 2 млн литров портвейна. Это сравнимо с объемом производства всех крепленых вин за 2021 год (1,9 млн литров).

Алкогольные бренды бегут из России: что теперь будут пить жители страны

В начале октября в Росалкогольрегулировании сообщали, что в России стали производить больше алкоголя, а с начала года объемы выросли на 12%. Всего с января по бутылкам разлили около 140 млн декалитров различных напитков. В частности, на 9% увеличилось производство водки, на 18% — коньяка, на 6% — винодельческой продукции. Производство ликерных вин выросло на 450%. Больше стали производить игристых вин и коктейлей в банках и бутылках.

Эксперты уверены, что на рост спроса и потребления влияет целый ряд факторов. Это и стресс из-за происходящих в стране и мире событий, и импортозамещение — производство всего лишь заполняет пустоту, которая образовалась из-за ухода иностранных брендов. А заменить у нас есть чем, считают пользователи российских соцсетей.

«Это ещё кто-то пьёт? Переходите на собственное натуральное производство»

«Очень хорошо. Нация поздоровее будет»

Алкогольные бренды бегут из России: что теперь будут пить жители страны

«Здоровее будем) вина у нас есть, водка есть, пиво тоже есть. Я не пью и вам не советую»

«Пусть пьют алкоголь от российского производителя. К примеру, водку и самогон. Не хуже импортного, а если еще и с соленым огурчиком, вообще «песня»

Кстати, согласно опросу, проведенному ВЦИОМ в конце 2021 года, самый популярный напиток в России — водка, так считают 59% респондентов. 48% опрошенных уверены, что самый популярный алкогольный напиток в стране — это пиво, 21% уверены, что это вино и шампанское, 19% — самогон, 15% — коньяк, 9% — суррогаты алкоголя, а 6% уверены, что самый популярный в РФ — виски.

Ранее «Блокнот» рассказал, что Польша начала строительство стены на границе с Россией. Забор будет установлен на границе с Калининградской областью. Причиной возведения конструкции Блащак назвал угрозу безопасности Польши, которая исходит от приезжих с Ближнего Востока и Африки. Они, по словам министра, направляются в Европу транзитом через российский эксклав.

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