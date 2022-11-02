Алкогольные бренды бегут из России: что теперь будут пить жители страны

Иностранные компании уходят, а российские — наращивают производство.

В России становится всё меньше импортного алкоголя — какие-то производители сбежали еще весной, а какие-то уходят сейчас, несмотря на экономические потери. Но, как говорится, «свято место пусто не бывает» и на месте ушедших из России компаний появляются новые.

Рестораны в РФ получили уведомление об остановке официальных поставок ликера Jagermeister. Цены на напиток уже поднимаются, но всё не так плохо. Фактически напиток вряд ли исчезнет из российского общепита — поставки можно наладить через третьи страны.

«Поставщики привезут продукцию бренда, это вопрос времени. Я не думаю, что бренд будет препятствовать попаданию продукции в Россию. Просто будут закупать через другую компанию в третьей стране», — рассказал ТАСС вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Помимо такой альтернативы есть и свои, российские. Например, заменить Jagermeister на другие ликеры на основе трав, такие как бальзамы «Бугульма», «Тайга», «Прикамский бальзам».

В конце июня крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум, британский Diageo plc сообщил о планах уйти из России в течение полугода. Основные торговые марки компании — это Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon’s.

Ранее объявили об уходе из России американская Brown-Forman (бренды Jack Daniel’s, Finlandia), чешский Budejovicky Budvar (бренды пива Budweiser, Budvar), британская Edrington (бренды виски Macallan, Highland Park, Glenrothes, Grouse blended) и другие.

Приостановила поставки пивная чешская компания Gambrinus, французская Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca, Ararat), на продажу выставлены активы Heineken (бренды Heineken, Amstel, Fosters).

В общем, список достаточно внушительный. В октябре уже появились сообщения, что в России заканчивается импортный алкоголь. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), представленность виски на полках снизилась на 50%, а шампанского — на 95%.

В то же время люди выпивать меньше не стали, просто перешли на российские (и не только) альтернативы. Тем более, что часто по качеству они не сильно уступают, а стоят дешевле.

Пиво заменили тем, что есть в России и тем, что пока можно ввезти. В магазинах появились новые бренды — например, пиво из Казахстана и Белоруссии. Также развивается местное крафтовое пивоварение. Большинство тех, кто предпочитал иностранные напитки, перешли на отечественные.

А вот продажи российских портвейнов в России резко выросли. С января по сентябрь в стране выпустили более 5,6 млн литров крепленых вин, в том числе 2 млн литров портвейна. Это сравнимо с объемом производства всех крепленых вин за 2021 год (1,9 млн литров).

В начале октября в Росалкогольрегулировании сообщали, что в России стали производить больше алкоголя, а с начала года объемы выросли на 12%. Всего с января по бутылкам разлили около 140 млн декалитров различных напитков. В частности, на 9% увеличилось производство водки, на 18% — коньяка, на 6% — винодельческой продукции. Производство ликерных вин выросло на 450%. Больше стали производить игристых вин и коктейлей в банках и бутылках.

Эксперты уверены, что на рост спроса и потребления влияет целый ряд факторов. Это и стресс из-за происходящих в стране и мире событий, и импортозамещение — производство всего лишь заполняет пустоту, которая образовалась из-за ухода иностранных брендов. А заменить у нас есть чем, считают пользователи российских соцсетей.

«Это ещё кто-то пьёт? Переходите на собственное натуральное производство»

«Очень хорошо. Нация поздоровее будет»

«Здоровее будем) вина у нас есть, водка есть, пиво тоже есть. Я не пью и вам не советую»

«Пусть пьют алкоголь от российского производителя. К примеру, водку и самогон. Не хуже импортного, а если еще и с соленым огурчиком, вообще «песня»

Кстати, согласно опросу, проведенному ВЦИОМ в конце 2021 года, самый популярный напиток в России — водка, так считают 59% респондентов. 48% опрошенных уверены, что самый популярный алкогольный напиток в стране — это пиво, 21% уверены, что это вино и шампанское, 19% — самогон, 15% — коньяк, 9% — суррогаты алкоголя, а 6% уверены, что самый популярный в РФ — виски.

Ранее «Блокнот» рассказал, что Польша начала строительство стены на границе с Россией. Забор будет установлен на границе с Калининградской областью. Причиной возведения конструкции Блащак назвал угрозу безопасности Польши, которая исходит от приезжих с Ближнего Востока и Африки. Они, по словам министра, направляются в Европу транзитом через российский эксклав.

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