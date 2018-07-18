Аллея в Юбилейном микрорайоне Краснодара появится до конца ноября

Это первая очередь создания аллеи в честь 80-летия образования края, ее протяженность — более 450 м.

Конкурсные процедуры по выбору подрядчика уже стартовали, к работам специалисты планируют приступить в начале сентября.

«Это знаковый для Юбилейного микрорайона и для всего Краснодара проект. На этой территории вместе с жителями мы предотвратили жилищную застройку, вернули земельные участки в муниципальную собственность. Теперь благодаря федеральному проекту приступаем к строительству современной зоны отдыха. По сути — первой новой территории такого масштаба в последние годы. Более того, в будущем она станет частью еще более важного нашего проекта — единой благоустроенной набережной от Рождественского парка до парка имени 30-летия Победы. Сам проект создания аллеи разбит на два этапа, общая ее протяженность в результате составит около 1 км», — сказал Евгений Первышов.

Проект создания новой зеленой зоны неоднократно обсуждали на городском Архитектурном совете, доработали и дополнили с учетом замечаний и предложений экспертов. Далее разработали проектно-сметную документацию на первый этап работ, по ней получено положительное заключение Госэкспертизы. Сейчас идут конкурсные процедуры по определению подрядчика.

По словам члена Союза архитекторов России Юрия Щербинина, после тщательных обсуждений на Архитектурном совете предложения были учтены, «Краснодаргражданпроект» разработал проект, который включает детские и спортивные площадки, прогулочные зоны.

Аллея на первом этапе создания протянется на 461 м и займет площадь в 4,5 га. Для этого будут рекультивированы строительные котлованы, проведена планировка территории. Ее уровень поднимут и выровняют — для этого понадобится несколько тыс. т грунта.

Для создания пешеходных дорожек уложат более 16 тыс. кв. м тротуарной плитки. На аллее обустроят 17 тыс. кв. м газонов, высадят около 1 тыс. 600 деревьев и кустарников.

В границах аллеи построят детскую тематическую и спортивную площадки, площадку для скейтборда, установят игровое оборудование, уличные тренажеры. Протяженность велодорожки составит более 700 м.

Также на аллее установят 86 садовых диванов и 86 урн, для освещения смонтируют 96 фонарей.

Общая стоимость создания первого этапа аллеи согласно проектно-сметной документации — более 160 млн рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов с софинансированием из бюджета Краснодара, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», благоустроить территорию у реки на Рождественской набережной десять лет мешала так и не начавшаяся стройка. Администрация города в 2007 году сдала в аренду 68 тыс. кв. м. В марте 2018-го территорию вернули Краснодару.

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