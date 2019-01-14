Альпинистов из Сочи привлекли для разбора завалов пострадавшего при взрыве газа дома в Шахтах

Для работ на высоте привлечены два крана и альпинисты МЧС России.

Один из автокранов уже прибыл к дому и скоро начнет разбор завалов. Пока спасатели не могут добраться до части обрушившихся квартир, краны и распорки для неустойчивых конструкций позволят вести спасательные работы.

До сих пор остается неизвестна судьба четырех человек, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 14 января в жилом доме в Шахтах произошел взрыв бытового газа. Погибла женщина. Спасли семь человек, еще двоих госпитализировали.

Президент поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в Ростовской области.

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