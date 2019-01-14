Альпинисты сочинского отряда ЮРПСО отправились в Шахты разбирать завалы» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); Альпинисты сочинского отряда ЮРПСО отправились в Шахты разбирать завалы

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Альпинисты южного регионального поисково-спасательного отряда уже ночью 14 января приступят к работам в пострадавшей девятиэтажке.

Также сообщается, что к месту ЧП направлены три тяжелых автокрана, которые снимут поврежденные перекрытия. Всего на разборе завалов работают больше 200 спасателей.

«Возможно дальнейшее обрушение здания. Поэтому привезены 46 так называемых распорок, сейчас пожарно-спасательными подразделениями и силами спасателей проводятся мероприятия по укреплению несущих конструкций и межэтажных перекрытий для того, чтобы качественно организовать работу», — рассказал начальник ГУ МЧС РФ по Ростовской области Вячеслав Бутко.

Взрыв в жилом здании произошел 14 января около 6:00. Полностью разрушены четыре квартиры. Жители сейчас находятся в пунктах временного размещения. Из-под завалов спасатели достали семерых. Их госпитализировали, на данный момент в больнице остаются двое, остальных медики перевели на амбулаторное лечение. Судьба четырех человек до сих пор неизвестна. Пока в оперативном штабе подтверждают гибель одного жителя дома — это хозяйка квартиры, в которой и произошел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа. Возбуждено уголовное дело.

До сих пор идет расследование и другого взрыва. Ровно две недели назад в Магнитогорске рухнул подъезд десятиэтажного дома. Погибли 39 человек. Сейчас депутаты Госдумы призывают на законодательном уровне ужесточить требования к эксплуатации газового оборудования, свое мнение на совещании с вице-премьерами высказал и глава правительства Дмитрий Медведев. Он поручил проанализировать общую ситуацию с газоснабжением в стране.

Именно бытовой газ стал причиной обрушения пятиэтажного дома в Краснодаре в марте прошлого года. Мощный хлопок повредил стены и перекрытия в квартирах на пятом и четвертом этажах. Тогда погиб один человек. Дом восстановили в декабре 2018 года.

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