Альпинисты южного регионального поисково-спасательного отряда уже ночью 14 января приступят к работам в пострадавшей девятиэтажке.

Также сообщается, что к месту ЧП направлены три тяжелых автокрана, которые снимут поврежденные перекрытия. Всего на разборе завалов работают больше 200 спасателей.

«Возможно дальнейшее обрушение здания. Поэтому привезены 46 так называемых распорок, сейчас пожарно-спасательными подразделениями и силами спасателей проводятся мероприятия по укреплению несущих конструкций и межэтажных перекрытий для того, чтобы качественно организовать работу», — рассказал начальник ГУ МЧС РФ по Ростовской области Вячеслав Бутко.

Взрыв в жилом здании произошел 14 января около 6:00. Полностью разрушены четыре квартиры. Жители сейчас находятся в пунктах временного размещения. Из-под завалов спасатели достали семерых. Их госпитализировали, на данный момент в больнице остаются двое, остальных медики перевели на амбулаторное лечение. Судьба четырех человек до сих пор неизвестна. Пока в оперативном штабе подтверждают гибель одного жителя дома — это хозяйка квартиры, в которой и произошел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа. Возбуждено уголовное дело.

До сих пор идет расследование и другого взрыва. Ровно две недели назад в Магнитогорске рухнул подъезд десятиэтажного дома. Погибли 39 человек. Сейчас депутаты Госдумы призывают на законодательном уровне ужесточить требования к эксплуатации газового оборудования, свое мнение на совещании с вице-премьерами высказал и глава правительства Дмитрий Медведев. Он поручил проанализировать общую ситуацию с газоснабжением в стране.

Именно бытовой газ стал причиной обрушения пятиэтажного дома в Краснодаре в марте прошлого года. Мощный хлопок повредил стены и перекрытия в квартирах на пятом и четвертом этажах. Тогда погиб один человек. Дом восстановили в декабре 2018 года.

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