Алтухов принял участие в итало-российском деловом завтраке на форуме в Сочи

Во второй день работы инвестиционного форума в Сочи 28 февраля состоялся итало-российский деловой завтрак, в котором принял участие вице-губернатор Кубани Сергей Алтухов.

Темой делового завтрака стала возможность привлечения итальянских инвестиций в Россию.

Алтухов рассказал, что у Италии и Кубани много общих точек роста: туризм, виноделие, переработка, сельское хозяйство. Сегодня край обсуждает потенциальные проекты с итальянскими инвесторами, которые будут реализованы в ближайшее время.

«Большое количество проектов сегодня мы реализуем вместе с итальянскими инвесторами. Буквально в прошлом году более 30 итальянских компаний в рамках бизнес-миссий посетили Кубань, пообщались с губернатором, представителями бизнеса, познакомились со всеми преимуществами, которые есть в нашем регионе», — рассказал Сергей Алтухов.

Посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, итальянские компании продолжают инвестировать в российский бизнес.

«Сегодня отношения между Италией и Россией я бы назвал удовлетворительными. Мы видим, что ваша страна готова принимать инвестиции, наши предприниматели каждый год убеждаются в этом. Ни одна итальянская компания не покинула Россию из-за санкций, введенных Европейским союзом», — сказал Рагальини.

Сергей Алтухов выразил готовность и дальше активно сотрудничать с итальянским бизнесом.

«Нам важно, чтобы каждый визит заканчивался определенным результатом. Губернатор края всегда готов к личному общению со всеми инвесторами», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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