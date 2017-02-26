Алтухов рассказал о новой экспозиции края на инвестфоруме в Сочи

Заместитель главы Краснодарского края Сергей Алтухов в феврале рассказал о концепции экспозиции региона на Российском инвестиционном форуме.

По его словам, в этом году использован новый подход к презентации инвестиционного потенциала края.

«Конкуренция между регионами за инвестора усиливается. Край, как регион-лидер, вынужден искать новые точки роста и концепции для привлечения инвесторов. На форуме край представляет экспозицию, выдержанную в рамках единой концепции «инвестиционного ресторан». В меню и «блюда местной кухни» — предложения муниципалитетов, и лобби-бар, в котором представлены стратегические проекты края, и «бистро» инвестпиццы, где организована презентация отраслевых проектов», — рассказал Алтухов.

Вице-губернатор отметил, что «инвестиционный ресторан» продемонстрирует гостям зону инноваций, где будут представлены наиболее интеллектуальные, перспективные, динамично развивающиеся проекты. Экспозиция включает порядка 15 проектов экологической направленности. Среди новшеств — площадки, нуждающиеся в соинвестировании, которые загружены на 25%.

«Мы сформировали презентацию края под разные требования и кошелек инвестора. Уверен, такая концепция привлечет еще больше количество инвесторов в регион», — подчеркнул Сергей Алтухов.

Он рассказал о деловой программе форума на стенде региона. Впервые край совместно с Росмолодежью организует сессию по вопросам молодежного предпринимательства. Состоится круглый стол, на котором обсудят возможности для начинающих бизнесменов. Сохранится формат «Форум в форуме», где расскажут об инвестклимате региона. Приглашены представители международных компаний, которые уже работают на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре 2016 года принял решение перенести Международный инвестиционный форум «Сочи-2017» на февраль. В декабре 2016 года премьер подписал распоряжение о переименовании Международного инвестиционного форума, который ежегодно проходит в Сочи. Согласно документу, мероприятие будет носить название «Российский инвестиционный форум». Он пройдет 27-28 февраля. Краснодарский край представит на форуме более 500 проектов.

«Кубань 24» будет освещать события инвестфорума в Сочи.

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