Алтухов: в первый день инвестфорума в Сочи подписано более 100 соглашений

В первый день Российского инвестиционного форума заключено более 100 соглашений на общую сумму более 66 млрд рублей. Об этом рассказал вице-губернатор Сергей Алтухов.

«В частности, администрацией Краснодарского края подписано 16 соглашений общей стоимостью свыше 40 млрд рублей. Инвестиции пойдут в самые разные сектора экономики: это и топливно-энергетический комплекс, и сельское хозяйство, и промышленность, и перерабатывающие производства», — сообщил Алтухов.

Одно из самых крупных инвестсоглашений, подписанных администрацией региона, — с Афипским нефтеперерабатывающим заводом. Это предприятие давно является стратегическим партнером края и сейчас планирует инвестировать более 30 млрд рублей в модернизацию производства. Планируется, что до 2020 года будет создано до 500 новых рабочих мест.

Сергей Алтухов также рассказал о соглашениях с компанией «ИНБИОПРОМ-ЮГ», которая планирует создать производство биополимеров в Северском районе, а также о строительстве завода по производству сыров в станице Выселки ООО «Сыры Кубани». Сумма инвестиций составит около 3 млрд рублей. Производственная мощность предприятия будет увеличена до 600 т молока в сутки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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