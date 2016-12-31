Американцы спели гимн РФ в память о погибших в авиакатастрофе под Сочи

В Нью-Йорке в декабре участники хора Шиллеровского института исполнили национальный гимн России, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 под Сочи.

Мероприятие прошло у входа в Генконсульство России. У участников акции на груди к одежде были приколоты георгиевские ленточки, некоторые исполнители принесли цветы.

Глава института Хельги Цепп-Ларуш выразила соболезнования в связи с трагедией.

«Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России», — сказала она.

Цепп-Ларуш Глава выразила надежду, что ансамбль будет восстановлен, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, руководитель коллектива Валерий Халилов, журналисты и доктор Лиза.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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