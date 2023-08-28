Американцы заявили, что Байден слишком стар для президентства

Большинство Американцы говорят, что президент США Джо Считается, что возраст Байдена мешает ему управлять страной на второй срок. К такому выводу пришел исследовательский центр по связям с общественностью «AP-NORC».

Согласно информации, 77 процентов респондентов заявили, что Байден слишком стар, чтобы быть эффективным лидером после пребывания в Белом доме. еще четыре года. Это мнение использовали 89% республиканцев и 69% демократов.

В опросе также был задан вопрос о характере Байдена. На возраст действующего президента обратили внимание 26% участников, а 15% назвали главу государства “не торопящимся” и “отвлеченным”. Один республиканец даже сравнил его с картофелем.

Американцы много говорят о том, чтобы доверить руководство страной представителю молодого поколения. 68% принявших участие в голосовании высказались за установление возрастных ограничений для избранных сенаторов и членов Палаты представителей США, а 66% – для кандидатов в президенты.

Опрос проводился 10–14 августа среди более 1100 человек.