Американская компания OppenheimerFunds продала все акции «Магнита»

Решение выйти из капитала российского ретейлера аналитики связывают с его плохими показателями за прошлый год.

О выходе OppenheimerFunds из «Магнита» стало известно из отчета компании от 30 ноября 2018 года. Документ содержит перечень компаний, в которых OppenheimerFunds имеет доли, акций «Магнита» в списке нет. Про то, что компания входит в число миноритариев «Магнита», известно с 2012 года. К 31 августа OppenheimerFunds принадлежало 2,98 млн акций — 2,9% капитала «Магнита» стоимостью 179,54 млн долларов. На закрытии торгов 16 января такой пакет на Лондонской бирже стоил 224,88 млн долларов.

Компания указывала в своих материалах, что во втором квартале 2018 года «Магнит» показал более слабые результаты, чем ожидалось. За тот период рост чистой выручки сети замедлился до 6,5% — 306,7 млрд рублей против 8,1% кварталом ранее.

Осенью OppenheimerFunds продала все находившиеся на балансе акции в течение двух месяцев. Выкупать свои бумаги ретейлер начал 5 сентября. Завершить обратный выкуп «Магнит» планирует к 4 марта 2019 года, максимальный объем программы — 22,2 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».